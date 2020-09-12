"Самый громкий женский марш" в Минске и бессрочная стачка на "Беларуськалии"

В центре Минска собирается женский марш. Еще вчера организаторы рекомендовали его участницам брать с собой плакаты и фото "репрессированных" соотечественниц и громко кричать их имена, чтобы шествие было громким.

На площади Свободы уже находится около 200 женщин, у некоторых на плечах флаги. ОМОН начал задержания, поскольку на призывы разойтись протестующие не отреагировали, передает РИА Новости.

Вместе с тем "Беларуськалий" продолжает бессрочную забастовку по политическим мотивам, хотя накануне суд признал ее незаконной. В телеграм-канале стачечный комитет извинился за некорректное оформление стачки. В своем протесте стачком опирается на пакт ООН "Об экономических, социальных и культурных правах", ратифицированный Белоруссией.

"Беларуськалий" объявил о забастовке в рамках мирного протеста после обнародования результатов голосования. Аналогичным образом поступили и другие госпредприятия.