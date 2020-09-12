Колесникову перевели из минского СИЗО в жодинский

Мария Колесникова, один из лидеров белорусской оппозиции, переведена в другой следственный изолятор. Женщина находилась в изоляторе номер 1 в Минске, а перевезли ее в СИЗО города Жодин.

Как сообщил официальный представитель штаба оппозиционера Виктора Бабарико Глеб Германчук, такая информация поступила от адвоката Колесниковой Людмилы Казак. Причины перевода неизвестны, пишет "Интерфакс".

Колесникова была задержана 8 сентября при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной. Позже соратники оппозиционерки сообщили, что ее хотели депортировать из Белоруссии насильно, но на границе она порвала свой паспорт. Власти же страны утверждают, что Колесникову на границе выбросили из машины. 9 сентября белорусский Следственный комитет объявил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти.

По словам адвоката Казак, Колесникова расценивает случившееся с ней как похищение. 10 сентября юрист передала в Следственный комитет заявление своей подзащитной о возбуждении уголовного дела по факту похищения и угрозы жизни. Кроме того, она подала заявление о проведении экспертизы по фактам появления синяков и ушибов у Колесниковой.