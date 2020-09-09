Колесникова заключена под стражу по делу о захвате власти

Члены Координационного совета Мария Колесникова и Максим Знак заключены под стражу. Их подозревают в публичных призывах к захвату государственной власти. Об этом сообщил Следственный комитет Белоруссии. Также задержан адвокат Колесниковой Илья Салей.

На сайте ведомства отмечается, что в ходе расследования получены доказательства действий оппозиционеров, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране. Кроме того, они могли нанести вред национальной безопасности Белоруссии.

Следственный комитет отмечает, что Колесникова и Знак действовали с помощью СМИ и интернет-ресурсов. С санкции прокурора им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Марию Колесникову днем ранее якобы насильно пытались вывезти из страны. Об этом рассказали члены Координационного совета, которым удалось выехать за пределы Белоруссии. Политик порвала паспорт, в связи с чем ее вывоз стал невозможен.