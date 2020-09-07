Одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова задержана в Минске

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова задержана в центре Минска. Также на связь не выходят еще два члена совета – Антон Родненков и Иван Кравцов. Где они и что с ними неизвестно.

Член президиума совета Павел Латушко сообщил "Интерфаксу", что возможное задержание Колесниковой связано с ее деятельностью в совете. "Мы можем лишь предполагать, но очевидно, что власти делают все, чтобы максимально воспрепятствовать работе совета", – сказал он.

Белорусские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что Колесникову задержали возле Национального художественного музея. Неизвестные люди посадили в ее микроавтобус с надписью "Связь" и увезли.

Вместе с тем белорусская милиция не подтверждает информацию о задержании. Пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила ТАСС, что в настоящее время она проверяет поступившие по этому поводу обращения.