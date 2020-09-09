В Минске задерживают участниц пикета в поддержку Колесниковой

Белорусские омоновцы начали в Минске задерживать участниц акции в поддержку одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой, которая была арестована в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в стране.

Как передает ТАСС, вначале на несанкционированной акции были три женщины, затем их количество стало стремительно увеличиваться. После этого к ним подошел милиционер и сообщил, что мероприятие не разрешено.

Многие ушли, но около десятка осталось и тогда правоохранители начали их задерживать, а новых участниц – разгонять.

После того, как автобус с задержанными уехал, около 20 женщин уселись на парапеты и начали скандировать антиправительственные лозунги. Проезжающие мимо автомобили сигналят в поддержку, мужчины в акции не участвуют.

7 сентября Колесникову неизвестные в центре Минска затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. На следующий день президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что она пыталась покинуть территорию республики.

Члены Координационного совета оппозиции сообщили, что на самом деле Колесникову якобы насильно хотели вывезти из страны, но она порвала на границе свой паспорт, в связи с чем ее вывоз стал невозможен.

9 сентября Следственный комитет Белоруссии проинформировал мировую общественность о том, что члены Координационного совета Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по обвинению в публичных призывах к захвату государственной власти. Также задержан адвокат Колесниковой Илья Салей.

Массовые протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа 2020 года, когда стали известны итоги президентских выборов, по итогам которых Лукашенко получил более 80% голосов избирателей, тогда как его соперница Светлана Тихановская только чуть более 10%.