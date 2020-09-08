Насильный вывоз или попытка побега: что на самом деле произошло с Колесниковой

На протяжении последних суток в Белоруссии развивалась остросюжетная история с исчезновением одного из членов Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Активная участница недавних акций протеста внезапно перестала выходить на связь, чем тут же вызвала массу алармистских заявлений о похищении. Вскоре стало известно, что Колесникова задержана при пересечении украинской границы, причем пересекала ее она не одна.

Пункт пропуска Александровка, четыре утра. Видео с разных ракурсов — черно-белое и даже цветное — автомобиль с представителями оппозиции на белорусско-украинской границе. Видно, что к водителю наклоняется пограничник, но дальнейшее известно только в пересказе пресс-службы.

"Встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащим органов пограничной службы. Колесникову фактически выпихнули из транспортного средства, которое продолжило движение и покинуло территорию Белоруссии. На данный момент Колесникова задержана для установления обстоятельств произошедшего", — сообщил официальный представитель

Дальше версии расходятся. Государственное телевидение уверяет, что Колесникова инсценировала собственное похищение, а сама пыталась сбежать.

Уже на украинской территории звучит противоположное:

"Это было насильственное выдворение из родной страны с целью компрометации белорусской оппозиции, чтобы представить все так, словно лидеры оппозиции бросают на произвол сотни тысяч протестующих против режима Лукашенко и бегут в уютную Украину. Марию Колесникову не удалось выдворить из Белоруссии, потому что эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу", — рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Какие именно действия, объяснил еще один белорусский оппозиционер Павел Латушко в интервью польскому телевидению:

— Во время пересечения границы она разорвала свой паспорт. Это достойный поступок женщины, Марии Колесниковой, которая боролась до, во время и после выборов за то, чтобы у белорусов было право голоса.

Сам Латушко находится тоже за границей. Он выехал туда на автомобиле с польскими дипломатическими номерами. В Польше также Цепкало и Ковалькова. Все они уверяют, что их выслали насильно, но ни один не сделал попытки вернуться.

Светлана Тихановская из Литвы и к митингам призывает, и в заседании ПАСЕ участвует.:

— Мирных демонстрантов незаконно задерживают, избивают и сажают в тюрьму. Оппозиционеров держат по сфабрикованным обвинениям, запугивают, угрожают или вообще выдворяют из страны. Только вчера была похищена одна из лидеров мирного протеста Мария Колесникова.

Эхо белорусских протестов докатилось и до вышедшей из Евросоюза Великобритании. Вот что заявил министр страны Доминик Рааб:

— Мы всерьез переживаем за благополучие Марии Колесниковой в Белоруссии. Режим Лукашенко должен сделать ее возвращение своим главным приоритетом. Режим должен прекратить жестокое обращение с протестующими, освободить политзаключенных и начать диалог с оппозицией.

Колесникова — одна из немногих лидеров белорусской оппозиции, которая до последнего оставалась в Минске, хотя еще три года назад и не думала о политической карьере. Профессиональная флейтистка, училась и работала в немецком Штутгарте.

Оппозиция предполагает, что Колесникову держат в погранчасти в Мозыре, но на официальный запрос юриста оттуда ответили, что ее у них нет.

Во вторник, 8 сентября, в белорусской столице началось очередное шествие, участники которого добиваются скорейшего освобождения Марии Колесниковой.