СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к захвату власти

Следственный комитет Белоруссии предъявил оппозиционерке Марии Колесниковой обвинение в публичных призывах к захвату власти или насильственному изменению конституционного строя. Как сообщили в СК, в данный момент член президиума Координационного совета оппозиции находится под стражей.

Обвинение Колесниковой предъявлено в соответствии с частью 3 статьи 361 Уголовного кодекса Белоруссии. Санкция по этой статье предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Марию Колексникову задержали в ночь на 8 сентября по подозрению в призывах к захвату власти. Сообщалось, что задержание произошло, когда оппозиционерка пыталась пересечь границу Белоруссии и Украины. После этого соратники Колесниковой некоторое время не могли связаться с ней и заявляли о ее пропаже.

Помимо нее были задержаны член президиума Координационного совета Максим Знак и юрист штаба совета Илья Салей.

Координационный совет оппозиции Белоруссии был создан в августе, после прошедших в республике президентских выборов, с подачи экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Сама она покинула страну – перебралась в Литву.

По официальным данным, на выборах, состоявшихся 9 августа, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Штаб Тихановской и другие представители оппозиции итоги голосования не признали, сочтя их сфальсифицированными. С самого дня выборов в Белоруссии не утихают акции протеста.

Ранее Тихановская в интервью иностранным СМИ заявила, что уход Лукашенко – вопрос времени. Также она отметила, что оппозиция готова гарантировать действующему главе государства безопасность, если он добровольно откажется от власти.