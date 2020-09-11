В центре Минска задержали подростка и девушек

В центре Минска прошли очередные задержания протестующих. В их числе подросток и несколько девушек.

Около 18:30 по площади Независимости катался велосипедист. К двухколесному средству передвижения был привязан бело-красно-белый флаг, который считается символом оппозиции.

Как сообщает РИА Новости, велосипедисту около 14-16 лет. Несколько силовиков в балаклавах и оливковой форме вышли из автобуса без номеров и погнались за подростком. В результате юноша был задержан. В грубой форме его посадили в машину и увезли вместе с велосипедом. Присутствующие на площади пытались отбить подростка от силовиков, но им не удалось этого сделать.

Также в центре Минска были задержаны три участницы оппозиционного митинга. Они собрались на лестнице возле костела, в их руках были плакаты и цветы, а также бело-красно-белый флаг. Через некоторое время на место прибыли силовики.

Участницы акции протеста хотели спрятаться в храме, но это им не помогло. Силовики их вытянули оттуда и начали принудительно сажать в автобус. Кадры инцидента опубликовал телеграм-канал TUT.BY. На них также можно заметить пенсионерку Нину Багинскую — ее также отталкивают силовики. Бабушка прославилась среди белорусской оппозиции как постоянный и активный участник акций протестов.

В Белоруссии митинги не утихают с 9 августа — со дня, когда в стране прошли выборы президента. Протестующие не согласны с результатами голосования.