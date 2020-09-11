Госдеп высказался насчет Навального, Лукашенко, Тихановской и санкций

Власти США настроены на диалог с Россией по различным проблемам, в том числе по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом рассказал первый заместитель госсекретаря Стивен Биган.

Политический деятель обратил внимание на то, что позиция Штатов по Белоруссии и Навальному не связана с переговорами с Россией по стратегической стабильности. В Вашингтоне рассчитывают, что у Москвы такой же подход. При этом Стивен Биган отметил, что якобы отравление Навального является трагическим. По его словам, российские власти должны быть заинтересованы в разбирательстве по делу блогера, поскольку это бремя целиком лежит на их плечах. В Госдепе отметили, что применение нервно-паралитических веществ в отношении россиянина является немыслимым.

Что касается Белоруссии, то США не считают, что Москва должна поддерживать их президента Александра Лукашенко. Биган отметил, что в то же время Штаты не понимают, как Россия может поддерживать режим белорусских властей и насилие против мирных граждан.

Первый замгоссекретаря заявил, что белорусский народ явно отверг правление Александра Лукашенко. Биган призвал россиян сопротивляться дезинформации о протестном движении в Минске, а также поддержать народ республики в его стремлении к справедливости.

В США считают, что Лукашенко должен уступить воле народа. По словам Стивена Бигана, белорусские власти обязаны провести новые и честные выборы, как того требует Светлана Тихановская. Американский политик также обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поднять вопрос относительно несправедливого задержания белорусов и насилия к ним.

Стивен Биган обратил внимание на то, что США не собираются контролировать оппозицию Белоруссии, хоть и находятся с ней в контакте.

Первый замгоссекретаря отметил, что США не отказываются от идеи назначить своего посла в белорусском государстве. По словам Бигана, на этот пост рассматривается Джулия Фишер.

Американский политик также рассказал, что Вашингтон находится в тесном контакте с ЕС по поводу возможных санкций в отношении Белоруссии. Решения будут объявлены в ближайшее время, сообщает РИА Новости. США не исключают секторальных санкций против Минска.

Ранее Александр Лукашенко пожаловался на давление и крикунов. По его словам, это связано со строительством атомной электростанции.

Накануне Литва признала Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии.