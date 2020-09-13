13 сентября 2020 12:31

Анонсированы российско-белорусские тактические учения

Российско-белорусские учения "Славянское братство-2020" пройдут на Брестском полигоне в Белоруссии с 14 по 25 сентября, сообщает министерство обороны России. Мероприятие проходит в ежегодном формате с 2015 года.

В числе прочих в учениях примут участие подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ. Десантники отработают вопросы взаимодействия подразделений при выполнении тактических задач контртеррористической направленности. В совместных белорусско-российских учениях будет задействовано более 800 военнослужащих двух стран и 170 единиц техники. От Российской Федерации в учении примут участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц техники.

В учениях планировалось участие и военнослужащих Сербии – в прошлом году "Славянское братство-2019" проходило в этой стране. Однако Евросоюз потребовал от Белграда отказаться от мероприятия. Министр обороны Сербии Александар Вулин заявил, что сербское правительство приняло решение заморозить все военные учения со всеми странами на полгода.

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