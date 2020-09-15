Белорусские военные приехали на "Кавказ-2020"

На полигон Капустин Яр в Астраханской области приехали 350 белорусских военных для участия в маневрах "Кавказ-2020". Вместе с собой они привезли 30 танков и боевых машин пехоты, а также 6 самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", пишет агентство ТАСС.

Военные добавляют, что россияне и белорусы будут отрабатывать совместные действия в обороне, а также переход в наступление и разгром противника.

Всего в "Кавказ-2020" принимают участие 80 тысяч военнослужащих, 250 танков, 450 боевых машин пехоты и 200 артсистем.

Ранее российские десантники приехали в Брестскую область Белоруссии, где начались маневры "Славянское братство-2020".