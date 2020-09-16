Отклонились от устава: все 15 партий Белоруссии будут перерегистрированы

Провести перерегистрацию политических партий поручил министру юстиции президент Белоруссии Александр Лукашенко. Минюст должен будет проверить все 15 зарегистрированных партий на соответствие численности, структуре и работе по их уставам.

"Но мы же понимаем, что это не партии, – цитирует Александра Лукашенко РИА Новости, – когда 10 из них отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов".

При этом Лукашенко надеется на "благоразумие старой Европы", рассчитывая, что Евросоюз "обуздает свои излишне ретивые окраины".

На встрече с "политическим активом" Белоруссии Александр Лукашенко также заявил, что в последнее время белорусы отвыкли от проявлений недружественной политики соседей.

"Но их антибелорусская суть никуда не делась и проявилась в полной мере, – перешел к запугиваниям белорусских политических активистов Лукашенко. – И более того: дошло до покушения на наш суверенитет и даже территориальную целостность".

Также Александр Лукашенко заявил, что проанализировал происходящее в Белоруссии. И решил, что охватившие страну акции протеста Запад готовил на протяжении десяти лет. Действующий с 1994 году белорусский президент обвинил в дестабилизации Польшу, Литву, Чехию и Украину. При этом Лукашенко считает, что у каждой страны своя особая роль в этом деле.

По словам Лукашенко, Чехия выступает ресурсным хабом, Польша курировала медийную составляющую, а затем предоставила площадку для "альтернативных органов в изгнании", Литва оказывала влияние на отношения Минска и Брюсселя. А Украина стала "форпостом политических провокаций".

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов. По данным ЦИК, на них в шестой раз одержал победу Александр Лукашенко. Он якобы набрал 80% голосов. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10% голосов избирателей. При этом ЦИК Белоруссии не представил никаких доказательств, подтверждающих такие итоги голосования. На вышедших на улицы избирателей, обвинивших Минск в краже своих голосов, обрушились светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули. Только за первые четыре дня протестов погибло три человека. Еще около семи тысяч протестующих были задержаны бойцами ОМОН и милицией. Тихановская из-за угроз покинула Белоруссию и уехала в Литву. Однако митинги не стихли. Рабочие ряда предприятий заявили о проведении забастовок.

Александр Лукашенко попытался провести митинг в свою поддержку, но он заметно проиграл по численности акциям протеста.