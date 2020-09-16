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Ситуация в Белоруссии 52 минуты назад

16 сентября 2020 17:10

Отклонились от устава: все 15 партий Белоруссии будут перерегистрированы


Global Look Press

Провести перерегистрацию политических партий поручил министру юстиции президент Белоруссии Александр Лукашенко. Минюст должен будет проверить все 15 зарегистрированных партий на соответствие численности, структуре и работе по их уставам.

"Но мы же понимаем, что это не партии, – цитирует Александра Лукашенко РИА Новости, – когда 10 из них отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов".

При этом Лукашенко надеется на "благоразумие старой Европы", рассчитывая, что Евросоюз "обуздает свои излишне ретивые окраины".

На встрече с "политическим активом" Белоруссии Александр Лукашенко также заявил, что в последнее время белорусы отвыкли от проявлений недружественной политики соседей.

"Но их антибелорусская суть никуда не делась и проявилась в полной мере, – перешел к запугиваниям белорусских политических активистов Лукашенко. – И более того: дошло до покушения на наш суверенитет и даже территориальную целостность".

Также Александр Лукашенко заявил, что проанализировал происходящее в Белоруссии. И решил, что охватившие страну акции протеста Запад готовил на протяжении десяти лет. Действующий с 1994 году белорусский президент обвинил в дестабилизации Польшу, Литву, Чехию и Украину. При этом Лукашенко считает, что у каждой страны своя особая роль в этом деле.

По словам Лукашенко, Чехия выступает ресурсным хабом, Польша курировала медийную составляющую, а затем предоставила площадку для "альтернативных органов в изгнании", Литва оказывала влияние на отношения Минска и Брюсселя. А Украина стала "форпостом политических провокаций".

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов. По данным ЦИК, на них в шестой раз одержал победу Александр Лукашенко. Он якобы набрал 80% голосов. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10% голосов избирателей. При этом ЦИК Белоруссии не представил никаких доказательств, подтверждающих такие итоги голосования. На вышедших на улицы избирателей, обвинивших Минск в краже своих голосов, обрушились светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули. Только за первые четыре дня протестов погибло три человека. Еще около семи тысяч протестующих были задержаны бойцами ОМОН и милицией. Тихановская из-за угроз покинула Белоруссию и уехала в Литву. Однако митинги не стихли. Рабочие ряда предприятий заявили о проведении забастовок.

Александр Лукашенко попытался провести митинг в свою поддержку, но он заметно проиграл по численности акциям протеста.

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