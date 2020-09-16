Лукашенко: революционная ситуация и нелегитимность выборов – это мифы

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал мифом нелегитимность прошедших в республике президентских выборов, о которой заявляют представители оппозиции. Также он высказался о якобы назревшей в стране революционной ситуации.

"Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, "нелегитимность выборов" и тому подобное – все это мифы", – цитирует Лукашенко БелТА.

По мнению белорусского президента, глубокий анализ событий, имевших место до выборов, напрочь разбивает эти предположения.

С такими заявлениями глава государства выступил на встрече с политическим активом Белоруссии, которая проходит в Дворце независимости. Он пообещал ознакомить участников с оперативной аналитической информацией о ситуации в стране. Она, по мнению Лукашенко, "даст ответы на самые острые вопросы сегодняшнего дня" и поможет лучше сориентироваться во внешне- и внутриполитической обстановке.

Во встрече с президентом участвуют порядка 300 человек – это высшие должностные лица республики, члены парламента, представители местной власти и руководители СМИ.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. На них, по официальным данным, победил действующий лидер страны Александр Лукашенко. Штаб его соперницы Светланы Тихановской и другие представители оппозиции не признали итоги голосования, назвав их сфальсифицированными. Такого же мнения придерживаются в Евросоюзе. 15 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в содружестве не считают Лукашенко законным президентом Белоруссии.

С 9 августа в республике продолжаются акции протеста, которые периодически перерастают в столкновения с правоохранителями.