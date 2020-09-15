Боррель: для Евросоюза Лукашенко – "незаконный президент Украины"

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что президентские выборы в Белоруссии сопровождались фальсификациями, поэтому Александр Лукашенко не может считаться законным президентом.

Причем, сначала он оговорился, назвав Лукашенко "незаконным президентом Украины". Депутаты Европарламента стали ему подсказывать, что речь идет все-таки о другой стране.

"О чем только я думал? Извините, извините, извините. Я ценю поддержку этого парламента и предупреждение о том, что я допустил ошибку. Мы не признаем Лукашенко законным президентом Белоруссии", – заявил Боррель.

Также он сообщил о том, что Евросоюз готовит санкции в отношении Белоруссии. По его словам, они будут направлены "на большое количество ответственных за репрессии". Санкции планируется рассмотреть до заседания Европейского совета 24-25 сентября, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, ЕС продолжит поддерживать белорусское гражданское общество, на эти цели будет направлено 53 миллиона евро.

Накануне в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Россия выделит Белоруссии кредит в 1,5 миллиарда долларов. Также президент России сказал, что белорусы должны сами, без подсказок извне разобраться в сложившейся ситуации.