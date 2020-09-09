Лукашенко: оппозиция пыталась задурить голову рабочим, но сейчас все спокойно

Оппозиционеры пытались "задурить" голову рабочим в Белоруссии, призывая бастовать, некоторые согласились, но сейчас на заводах все спокойно, заявил в среду белорусский президент Александр Лукашенко в интервью российским телеканалам.

"Есть там какое-то количество людей. Но сегодняшний рабочий – это не рабочий два месяца назад. Задурили мозги некоторым людям. Не один же завод не остановился", – отметил белорусский президент.

Лукашенко признался, что был немного разочарован и переживал из-за несогласных с результатами выборов, передает телеканал "Россия 24".

По его словам, не голосовало за него меньшее число людей, чем на прошлых выборах. "Но почему-то эта произошла вспышка. Почему – я уже сказал: пандемия, коронавирус, и съехались те, кто торговали, не торговали, и мелкие буржуйчики, там, буржуа, может, для вас это не актуально, для нас – актуально. Вот они сошлись и в кучу", – отметил Лукашенко.

По оценкам главы республики, против него проголосовали более 600 тысяч человек. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей.

9 августа после выборов президента по всей Белоруссии начались массовые протесты оппозиции.

Оппозиция считает результаты выборов фальсифицированными, настаивая на победе Светланы Тихановской.