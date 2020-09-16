Изнанка оппозиции: кто готовит террористов в Белоруссии

Украинская методичка уже в Белоруссии. В общий доступ выкладывают данные, как силовиков, так и гражданских. И призывают к расправе. Где засели координаторы?

Просьба "присылать информацию". И характерные одинаковые названия – "Каратели Беларуси", хотя в прямых ссылках на латинице, так и вовсе зашифровано слово "террористы". Сразу два новых телеграм-канала, авторы которых решили объявить войну якобы нарушителям прав человека в Белоруссии.

Ну и вот, собственно, наглядная иллюстрация – чтобы было понятно, кого эти анонимные энтузиасты безапеляционно обвиняют в карательных операциях и террористической угрозе. Здесь, например, минские судьи – они, мол, выносили не иначе, как преступные приговоры участникам несанкционированных уличных акций.

Или даже школьная учительница: как утверждается, помогала, опять же якобы, фальсифицировать результаты президентских выборов на одном из участков. В оригинальных публикациях лица, разумеется, не скрыты. А также указаны фамилии, адреса и прочие личные данные.

Двух оценок тут, пожалуй, быть не может. По сути, настоящие люстрационные списки с обещаниями расправ и, более того, подстрекательством к ним. Куда попадают, в том числе, люди гражданских профессий. А уж, что там пишут про сотрудников милиции – читать попросту страшно.

"Все силовики, которые НЕ с народом, сегодня официально против нас. Получать будут все", – в призыве провокационного телеграм-канала "Каратели Беларуси" слышно и эхо киевского майдана, и московского лета 2019-го года.

Помните блогера Синицу, который призывал детей полицейских убивать? Он ещё за это пять лет колонии получил. Вот и в Минске похожая история – началась поголовная деанонимизация сотрудников правоохранительных органов, которые противостоят беспорядкам.

"Самые негативные практики украинского протеста – это, фактически, создание сайта "Миротворец", который был на Украине, сейчас аналогичный сайт создаётся в Белоруссии. Идет травля, самая настоящая травля работников правоохранительных органов и их семей", – считает Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ.

Мнимые "рыцари" минской телеграм-революции призывают "чистить квартиры" милиционеров и вообще всех им неугодных – от учителей до судей. Угрожают их родным и близким. Умело науськанные бандиты, ничего больше.

"Те, кто называет свой телеграм-канал "Каратели Белоруссии" – их нужно немедленно найти и посадить в тюрьму. Надолго. Все кто угрожает милиции и КГБ – это есть террористы", – уверен блогер Максим Равреба.

Ещё они "бизнес блэк-лист" составили. Фирм и компаний, которые поддерживают власть – банки, заправки, сфера IT, транспорт. Чтобы, мол, заказывая такси, люди не отдавали деньги тем, кому оппозиция не велит.

"Деанонимизация действительно сейчас выступает одним из инструментов информационного и психологического давления – и это тоже инструмент, который сейчас активно использует оппозиция", – отмечает Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

Протест в Белоруссии хаотичен только на неискушённый взгляд. Украинский уличный беспредел, несанкционированные акции в Москве – параллели отследить несложно. Как и ниточки кукловодов – Варшава, Вильнюс. А чьей воли они проводники, рассказывать не надо.

"Это режиссируется из Польши, не только и Польши. Есть люди, которых обидела эта власть, возможно, которые удалились и продались за очень большие деньги. А может, и не очень большие деньги – для того, чтобы попытаться нарушить здесь мир и баланс", – полагает Максим Равреба, журналист, блогер.

У белорусского протеста, можно сказать, нет узнаваемого лица. А место лидера пусто не бывает.

"Там действительно идёт процесс формирования различного рода движений. Я сейчас наблюдаю за семью. Ну, это естественно – если лидеров нет – есть уже полевые командиры, которых вылавливать пытаются. Еще неделя-две-три, и уже мы увидим более организованные выступления", – поясняет Андрей Суздальцев, заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики (ВШЭ).

Этих молодчиков задержали прямо во время тренировки. "Партизаны Могилёва" – как они сами себя называют – учились стрелять, брать штурмом здания. Не помогло. Над головами – узнаваемый флаг, возраст – от 16-ти до 22-х. При этом форма у них почему-то с украинской символикой.

"Есть вероятность, в силу обмундирования и наличия определённой символики, что эта акция осуществляется кураторами из Украины", – заявил Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ.

Белорусский ОМОН изъял у пресловутых "партизан" – кроме страйкбольного оружия – ножи, рации и фрагменты самодельных зажигательных устройств. В отношении четырёх самых активных участников группы возбуждено уголовное дело.

Но пока всё-таки телеграм-каналы продолжают играть первую скрипку в белорусских после-выборных митингах. Под бело-красно-белыми полотнищами которых, явно проступает жуткая и недвусмысленная режиссура.