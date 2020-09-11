Украинский посол объявил Белоруссии "дипломатическую войну"

Украинский посол Игорь Кизим объявил Белоруссии дипломатическую войну в связи с тем, что пограничники захотели осмотреть багажник его машины. Соответствующее видео в пятницу, 11 сентября, распространил в своем телеграм-канале пограничный комитет республики.

Инцидент произошел 5 сентября в пункте пропуска "Новая Гута". На опубликованных кадрах Кизим заявляет, что просьба белорусских пограничников противоречит Венской конвенции. Дипломату несколько раз сказали, что лишь просят открыть багажник, но личные вещи досматривать не будут. Украинский посол выполнил требование сотрудников ведомства, но, в свою очередь, начал угрожать тем, что напишет ноту протеста и объявит дипломатическую войну.

Ранее Игорь Кизим рассказал, что за 27 лет работы дипломатом он ни разу не сталкивался с подобным отношением. Дипломат обратил внимание на то, что последние события в Белоруссии сказались на доверительных отношениях между двумя государствами.