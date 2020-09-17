Хасиды и ныне там: Киев и Минск обвиняют друг друга, а паломники не могут попасть в Умань

Киев и Минск обмениваются громкими заявлениями на фоне ситуации с паломниками-иудеями. МИД Белоруссии призвал Киев вспомнить о правах человека и решить проблему, передает телеканал "Россия 24".

Украина в свою очередь призывает Минск не создавать дополнительное напряжение на границе, напоминая, что ограничения ввели по объективным причинам – из-за коронавируса COVID-19.

В город Умань, куда пытаются попасть паломники, Киев перебросил силовиков из 20 областей, а пропускной пункт "Новые Яриловичи" полностью закрыл. Тем временем в Белоруссии собрались уже тысячи желающих попасть к святым местам на Украине. Верующие ездят туда традиционно – в связи с празднованием еврейского нового года в сентябре. По разным оценкам, приехали от полутора тысяч до четырех тысяч паломников. В иудейских общинах Белоруссии сообщили, что стараются помочь путешественникам с жильем и кошерной пищей.