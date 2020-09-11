Из-за случившегося с послом Украина отправила ноту в МИД Белоруссии

Обыск автомобиля посла Украины в Минске Игоря Кизима белорусскими пограничниками стал поводом для ноты протеста, которую Киев отправил МИД Белоруссии. В ней Украина потребовала объяснить и квалифицировать действия белорусских пограничников, нарушивших Венскую конвенцию от 1961 года о дипломатических сношениях.

Киев отзывал своего посла из Минска для проведения консультаций. Игорь Кизим вернулся в Минск 5 сентября. 10 сентября посол рассказал, что при пересечении границы, его заставили открыть багажник машины и показать личные вещи. Он не сталкивался с таким отношением к послу Украины за 27 лет работы дипломатом.

Это скажется на доверительных отношениях Минска и Киева, предупредил украинский посол.

Белорусский погранкомитет досмотр Кизима на границе 5 сентября опроверг, по данным белорусских стражей границы, на КПП был проведен лишь осмотр автомобиля. А это не противоречит Венским конвенциям.

Тем не менее, Киев пригрозил, что считает действия к послу недружественным актом и оставляет за собой право в связи с пограничным инцидентом "действовать на основе взаимности".