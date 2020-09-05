Киев решил напомнить о своей "паузе" с Минском

Украинские власти прекратили официальные контакты с белорусскими коллегами из-за ситуации в стране, напомнил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, торговля не прекращалась, но политические коммуникации поставлены на паузу. Специфические вопросы решаются через МИД. Украинский министр добавил, что Киев может присоединиться к санкциям ЕС в отношении Минска.

Украинский посол пока остается на Украине, но может и вернуться в Белоруссию. Дипломат был вызван для консультации по вопросам "вагнеровцев", безосновательных обвинений Александра Лукашенко и прочих недружественных актов, а также для разработки рекомендаций по дальнейшим взаимоотношениям Минска и Киева, пояснил Кулеба в эфире телеканала "Прямой".

В МИД Белоруссии ответили, что готовы к продолжению сотрудничества с Украиной на всех уровнях. Минск полностью разделяет высказывания Киева о недопустимости любого вмешательства во внутренние дела их республики. Однако настоятельные призывы к проведению новых президентских выборов расцениваются именно как попытка вмешательства.