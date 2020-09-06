Кулеба не уточнил, кем он считает Лукашенко

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал примитивизацией четкий ответ на вопрос о признании Украиной Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Сужение проблемы до легитимный-нелегитимный глубоко ошибочно, заявил он в интервью "Радио Свобода".

В Белоруссии идут драматические процессы по интенсификации создания союзного государства. При этом Украины и Белоруссии очень тесные связи. Протяженность общей границы – 1084 км, в Белоруссии работают и живут украинцы, товарооборот между странами составляет 5 млрд долларов, к тому же экспорт некоторых товарных позиций критически важен для Украины. И все это нужно учитывать.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии продолжаются протестные акции. За участие в несанкционированных субботних митингах задержан 91 человек, сообщили в МВД Белоруссии. 34 из них ожидают рассмотрение дела в суде. Протестные акции прошли в 18 населенных пунктах, общее количество участников составило примерно 4 тысячи человек.