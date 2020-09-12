Европа сделала белорусам предложения, от которых трудно отказаться

Киев направил в Минск ноту протеста из-за обыска своего посла белорусскими пограничниками. Дипломат заявил, что его заставили показать личные вещи, что противоречит Венским конвенциям. В свою очередь, в Белоруссии заявляют, что речь шла только об осмотре автомобиля, а это международными правилами не запрещено.

А он в ответ пригрозил дипломатической войной.

"Этим самым вы делаете очень плохой шаг, я вам сразу говорю. Я буду писать завтра ноту, я в понедельник буду на работе. Потом следующее, ваш посол, когда будет ехать сюда, он будет встречен по-другому, совсем. Мы начинаем дипломатическую войну, вы хотите этого?"

Игорь Кизим, чрезвычайный и полномочный посол Украины, свои полномочия на Белорусской границе продемонстрировал в полной мере. И был бы прав, если бы пограничники взялись осматривать личные вещи. Что же до багажника – подобное требование распространено повсеместно и связано не с предвзятостью к конкретному дипломату, а с внутренними требованиями безопасности.

"Я думаю, конечно, Игорь себя несколько эмоционально вел, или же у него был некий сценарий реагирования на те или иные осложнения ситуации. Я ничего в этом требовании не вижу особенного. Это бывает, досмотр машины багажника дипломатической бывает, в том случае, если это предусмотрено внутренними нормами и диктуется мерами безопасности", – комментирует ситуацию заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

И пока Украина ведет диалог в дипломатическом поле, Вышеградская группа, то есть Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, от этих формальностей решила отказаться и обратилась на прямую ко всему белорусскому народу, сделав предложение, от которого, казалось бы, невозможно отказаться – безвизовый режим для каждого желающего. Также белорусам предложат проекты, связанные с малым и средними предприятиями, и без малого целую перестройку энергетической безопасности страны. Участие действующей власти в данных предложениях Европой не предполагается. Предполагается, видимо, безусловная поддержка со стороны белорусов, а значит и усиление протестов.

"Абсолютно знакомая тактика. Это вот такая морковка, с одной стороны, кнут в отношении тех, кто не соглашается сдать суверенитет Белоруссии, а с другой стороны – предлагают безвиз. Если у вас есть деньги, любая страна Европы принимает вас, потому что вы составляете для нее ценность. Вы турист, который вкладывает деньги. А вот это рассчитано как раз на других людей, которые хотят бесплатно, десять долларов уже сэкономил – поеду туда, в Европу, и попытаюсь нелегально найти работу", – говорит бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

В то время, как одни только планируют выезд за границу, есть и те, кто оттуда мечтает вернуться обратно. С требованием впустить архиепископа Тадеуша Кондрусевича обратно в Минск выступил даже госсекретарь США. Однако громкие речи Помпео эффекта не оказали. О том, почему глава католической церкви республики оказался в списке невъездных, Госпогранкотроль разъяснил в личном письме.

"Ответ направлен. Но поскольку это личная переписка, я думаю, будет справедливо попросить Тадеуша Игнатовича прокомментировать".

Тадеуша Игнатовича попросили, но отвечать что-либо он отказался. По информации от пресс-секретаря, содержание ответа попросил не публиковать, но им в свою очередь остался не доволен. Быть может как раз потому, что, не взирая на тот образ мученика, насильно отрешенного от родины, который так искусно рисует западноевропейская пресса, у митрополита действительно есть двойное гражданство, запрещенное белорусскими законами, о чем до этого заявил президент республики.

"Когда основная акция не удалась, то, грубо говоря, эти попытки просто любым способом придать, наполнить это информационное пространство таким провокационным содержанием, мелкие попытки, это попытки укусить буквально, они будут продолжаться. Они как раз и свидетельствуют о том, что белорусскому народу хватило исторической мудрости не поддаться на провокации", – говорит кандидат исторических наук, профессор кафедры истории России МПГУ Герман Артамонов.

Хватит ли исторической мудрости провокации прекратить – вопрос, подвешенный в воздухе, совсем близко к белорусским границам, которые судя по всему еще не скоро будут вычеркнуты из сферы интересов европейских соседей.