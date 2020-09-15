Более 700 хасидов застряли на границе: Украина не пускает верующих к святыне

МИД Израиля просит Украину впустить хасидов, которые скопились на границе в ожидании пропуска на украинскую территорию к могиле одного из основателей хасидизма в Умани. Каждый год город принимал десятки тысяч гостей. И нынешний – менее массовый из-за коронавируса визит – был вроде бы согласован. Но границы Украина закрыла. Тех, кто успел приехать раньше, встречают негостеприимно.

Нейтральная полоса между украинской и белорусской границей в районе Гомеля теперь выглядит как большой палаточный лагерь. На ничейной земле заперты 734 хасида. Они направлялись на Украину – праздновать еврейский новый год. Белорусские пограничники их пропустили, а украинские силовики перегородили дорогу грузовиками и выставили кордон из спецназа.

"Тут есть маленькие дети, женщины, старики, у них нет ни воды, ни еды, ничего. Израиль нам не помогает, а только наоборот пытается Украину. Нам нужно пройти, и мы не отстанем никогда – мы тут останемся", – говорит один из застрявших на границе Бени Байнерман.

Работа пункта пропуска полностью парализована. Уверенные, что их обязательно пропустят, паломники заняли всю проезжую часть.

Так далеко от земли обетованной они уехали, чтобы попасть в украинский город Умань. Там находится могила особо почитаемого раввина Нахмана. Он завещал похоронить себя здесь, потому что в XVIII веке украинские гайдамаки убили в Умани 20 тысяч евреев. Посетить святыню хоть раз в жизни – обязанность каждого хасида.

"Даже в те времена, когда в Советском Союзе не было возможности свободно практиковать иудаизм, люди пытались проникнуть сюда и помолиться", – говорит глава общины "Яд Рама" в Иерусалиме Элиягу Гладштейн.

Иудейский праздник Рош ха-Шана в этом году отмечается с 18 по 20 сентября. Власти Украины обещали разработать некие карантинные правила, президент Украины Владимир Зеленский гарантировал хасидам защиту. Но еще в августе паломников Украина к себе пускала, а теперь из-за коронавируса закрыла границу. Евреи, уже попавшие в город, оказались фактически на нелегальном положении. На них проводят облавы и местные жители, и полиция.

Еврейская община неоднократно предлагала компромисс – привезти своих врачей, развернуть свой госпиталь, обеспечить паломников масками. Хасиды даже пожертвовали местной больнице 2,5 миллиона гривен – это почти 90 тысяч долларов. Встречных шагов не последовало. Рассерженная молодежь начала ломать металлические заграждения, которыми власти закрыли могилу раввина. В ответ спецназ проводит по городу задержания. Ситуация явно становится неуправляемой. В магазинах даже появились надписи "хасидов не обслуживаем".

Своих горожан поддерживает и мэр Умани Александр Цебрий. Еще 17 августа он демонстративно появился у офиса президента Зеленского, разместился на табуретке и стал требовать закрыть город для паломников.

"Я понимаю, что президент чрезвычайно занятый человек, так что пусть не торопится. Но у меня есть палатка, спальный мешок и коврик", – сказал градоначальник.

В прежние годы в Умань приезжало до 50 тысяч паломников. Несколько осенних дней они кормили город на год вперед – на хасидах зарабатывали отели, магазины, сувенирные лавки. Теперь из-за неспособности договориться пострадают все – и местный бизнес, и паломники, которых на границе меньше не становится. В ближайшие дни здесь ожидают прибытия еще полутора тысяч хасидов из Израиля.