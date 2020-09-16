Украина закрыла пограничный пункт, где скопились тысячи паломников-хасидов

Правительство Украины распорядилось закрыть пограничный пункт пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области, где скопились полторы тысячи хасидов. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны, пишет агентство РИА Новости.

Причина закрытия – эпидемия коронавируса COVID-19, добавляют в МВД. Впрочем, все хасиды обеспечены едой и водой.

Напомним, каждый год паломники едут в украинский город Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год: его отмечают с 18 по 20 сентября. Там же находится могила Нахмана из Брацлава, основателя брацлавского хасидизма.

Глава Умани Александр Цебрий уже заявил, что в 2020 году из-за коронавируса город будет закрыт для паломников-хасидов.

Согласно последним данным, на Украине зафиксированы свыше 163 тысяч случаев заражения COVID-19. Жертвами заболевая стали более 3 тысяч человек.