Белоруссия вернула войска в места постоянной дислокации

Белорусские войска после учений в районе Гродно вернулись в места постоянной дислокации, сообщил министр обороны республики Виктор Хренин в субботу, 12 сентября, по итогам совещания у президента Александра Лукашенко. При этом он уточнил, что на учебно-боевом дежурстве остаются силы и средства ракетных войск и артиллерии, Военно-воздушных сил и войск ПВО.

"Мы продолжаем адекватно реагировать на происходящее на нашей государственной границе", — заверил глава военного ведомства, слова которого приводит РИА Новости. Он отметил, что активность сил НАТО у белорусских границ продолжает беспокоить Минск.

Тактические учения на гродненском направлении прошли 28-31 августа в рамках комплексной проверки боеготовности белорусских Вооруженных сил. Она предусматривала в том числе приведение отдельных воинских частей в высшую степень боеготовности с призывом военнослужащих из запаса.

Хренин заявил также, что за мероприятиями в Белоруссии усиленно следит авиаразведка из-за рубежа.

Ранее глава Минобороны Белоруссии заявил, что деструктивные силы, направляемые руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины, предприняли попытки неконституционной смены власти в республике. По его словам, страны Запада начали гибридную войду против Белоруссии после неудачной попытки осуществить у них "цветную революцию".