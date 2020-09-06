Белорусская оппозиция: главные лица и слабое место

За месяц белорусских протестов стало ясно, что они не достигнут своей главной заявленной цели, – немедленной отставки Лукашенко не будет. В руках действующего президента Белоруссии по-прежнему реальная власть, включая верность силовиков и значительное большинство белорусов, которые на сегодняшний день не видят в громкой оппозиции реальной альтернативы. Это означает, что белорусская эволюция в ближайшее время будет идти через Лукашенко, который, как и все вообще на Земле, не вечен. Об этом сам предельно четко Лукашенко и заявил: "И вы хотите сказать, что я сегодня – уходящий президент (а это действительно так – не сегодня, так завтра, я перечеркну все, что я сделал. Да никогда в жизни!"

То есть нравится это кому-то или нет, а Лукашенко – в крепкой позиции. Он лидер, который создал Белоруссию в том виде, в которой она существует, и уже объявил о грядущей конституционной реформе. Европа признает, что разговаривать придется именно с ним, но ближайшая встреча у Лукашенко все же именно с Путиным. Точной даты нет, хотя событие уже объявлено, и все ждут его на днях.

Ранее Путин говорил, что Россия ведет себя нейтрально в отношении белорусских событий, но нам все же небезразлично, куда они будут развиваться. Разбоя, как выразился Путин, Москва точно не допустит.

Что касается динамики отношений Москвы и Минска, то о направлении можно судить по важным словам премьера Мишустина, который посетил Белоруссию с визитом. По итогам Мишустин завил о "прогрессе по будущему Союзного государства". То есть интеграция России и Белоруссии будет углубляться.

Если же вернуться к белорусской оппозиции, то она пока столь сыровата, что неудивительно, почему проигрывает, несмотря на мощнейшую поддержку Запада. Давайте хоть кратко познакомимся с женской триадой, что стоит во главе протестного движения.

Светлана Тихановская, 38 лет. Та, что сидит в Литве и неожиданно для себя представилась лидером нации. Выглядит в этой роли довольно коряво, явно не в своей тарелке. С трудом читает написанные ей кем-то тексты. Сама говорит о себе, что не политик, а программы у нее нет. Если буквально, то "политика – не для меня". По-прежнему призывает к забастовкам, не осознавая последствий для страны и людей. Если лично, то, по ее словам, "хочет лишь детей, мужа и дальше жарить свои котлеты". Ничего дурного, даже мило. Но мало для национального лидера.

Мария Колесникова. Ей тоже – 38. Феминистка. Не замужем. Крашеная короткостриженая блондинка с яркой помадой. Флейтистка по профессии. В политике – с лета этого года. До этого – арт-директор одного из минских клубов. Много времени проводила в Германии, где ранее совершенствовалась в игре на флейте. В интервью "Коммерсанту" призналась, что тоже готова стать лидером белорусских протестов. "Месяц назад я бы сказала, что нет. А сейчас, конечно, со мной происходят трансформации большие. Я беру на себя эту ответственность", – заявила Колесникова.

Вероника Цепкало. Скрывает свой возраст, но уже более 20 лет за мужем за Валерием Цепкало – экс-послом Белоруссии в США, которому отказали в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии. Вероника непримирима в своих требованиях. Лукашенко должен подать в отставку, все остальное – после. По профессии Вероника Цепкало – IT-менеджер компании Microsoft. Продвигает фирму в СНГ.

Таковы главные лица белорусской оппозиции. Слабое место женской триады – общая ориентированность на Запад, отсутствие хоть какого-то политического опыта и реальной политической программы и отсутствие страха перед хаосом в стране, который неминуемо наступит в случае быстрой отставки Лукашенко. Фактически никто из дам не готов взять на себя ответственность за будущее Белоруссии даже на краткий период, ведь они ожидают, что без Лукашенко организуется все само собой. Нереально.

Недавно объявлено о запуске в Белоруссии новой оппозиционной партии – "Вместе". Партия предполагает как минимум лидерство, организационную структуру и развернутую политическую. программу. Объявить о запуске партии просто. Куда труднее реально ее построить. Так, Россия в 90-е годы была самой многопартийной страной в мире. Партий у нас было, наверное, сотни полторы. Ну, и где они сейчас? Да и сегодня у нас десятки партий. Но реально люди голосуют лишь за четыре – те, что в Госдуме.

Будут ли в Белоруссии перемены мгновенными? Нет. Но они все же будут. Именно Россия в этих условиях остается гарантом мирной эволюции Белоруссии. Все страховочные меры президент Путин предпринял. Значительно больше мы узнаем по итогам предстоящей встречи президентов наших стран.