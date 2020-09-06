У резиденции Лукашенко распылили перцовый газ

Возле оцепленной резиденции Александра Лукашенко, где собрались протестующие, распылили перцовый газ. Кто и зачем – неизвестно, передает ТАСС. Тем временем участники многотысячного митинга на проспекте Победителей начали расходиться. Из-за дождя толпа начала редеть, сотни протестующих идут к стеле "Минск – город-герой". Но у заграждений по-прежнему стоят тысячи.

За прошедшие часы между омоновцами и митингующими никаких столкновений не было, участники протестов ведут себя мирно, передает РИА Новости.

Движение транспорта в центре ограничено.

МВД Белоруссии сообщило, что обстановка контролируемая, число задержанных увеличивается. Среди задержанных – 2 журналиста. Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов в своем телеграм-канале, это корреспондент БелаПАН Алесь Осипцов и журналист польской радиостанции "Радио рация" Артем Сизинцев. По данным правозащитного центра "Весна", всего задержали около 90 человек.