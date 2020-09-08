Колесникова и другие оппозиционеры уехали из Белоруссии на Украину

Лидеры Координационного совета Белоруссии – Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли границу республики с Украиной. Эту информацию сообщили в Погранкомитете страны.

"Они втроем прошли оформление в пункте пропуска "Александровка" на границе с Украиной, после оформления убыли в сторону Украины", – отметил представитель Погранкомитета Белоруссии.

Таким образом, прояснилась история с исчезновением оппозиционеров, передает телеканал "Россия 24".

О пропаже Колесниковой белорусские СМИ сообщили накануне. По их данным, Колесникову якобы усадили в микроавтобус в самом центре города и увезли в неизвестном направлении. Но силовые структуры республики на тот момент не подтверждали, что у них есть сведения о подобном задержании.

Как сообщает агентство БелТа, Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной.