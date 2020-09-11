Тихановская заговорила о новом составе президиума Координационного совета

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не исключила возможность избрания нового президиума Координационного совета. По ее словам, на свободе осталось мало его участников, но никто не подает заявки о выходе из него.

В интервью TUT.BY политик рассказала, что ее жизнь за последнее время очень изменилась. Ей пока непривычно слышать формулировки о том, что она избранный президент Белоруссии, поскольку это большая ответственность.

Тихановская прокомментировала инцидент со своей соратницей Марией Колесниковой. По ее словам, политик совершила смелый и героический поступок, понимая, что окажется за решеткой. Напомним, что Колесникова, по заявлениям оппозиции, разорвала свой паспорт, чтобы ее не смогли вывезти из Белоруссии.

Светлана Тихановская считает, что президенту страны Александру Лукашенко никто не давал власть — его просто поставили работать на это место. Когда-то белорусы его действительно выбрали, но к 2020 году проснулись. "Это не его огород, а мы не его крепостные", — отметила политик.

Координационный совет Белоруссии создан по инициативе Светланы Тихановской для трансфера власти. На родине и на свободе находится лишь один член его президиума — лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.

Мария Колесникова в настоящее время находится в СИЗО. Она проходит подозреваемой по делу о захвате власти.