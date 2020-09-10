Светлана Тихановская признана Литвой избранным президентом Белоруссии

Сейм Литвы в четверг, 10 сентября, выпустил резолюцию, в которой политик Светлана Тихановская и Координационный совет признаны единственными законными представителями белорусского народа.

В документе отмечается, что Литва призывает международное сообщество поддержать требование оппозиционного лидера провести новые, прозрачные и демократические парламентские выборы. Сейм заявляет, что любые действия нелигитимного президента Белоруссии Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике являются преступлением против белорусского народа. Кроме того, власти Литвы считают, что поступки нынешнего главы государства направлены на заключение с Россией новых международных соглашений, которые, в случае чего, будут признаны недействительными и де-факто аннексией.

Литовский сейм призывает международную общественность не вмешиваться во внутренние и внешние дела Белоруссии, а также предложить народу страны политические, экономические меры помощи, а также визовые льготы.

В опубликованном сообщении отмечается, что если Россия будет вмешиваться в дела соседней страны, то в ее отношении будут введены дополнительные санкции.

Ранее стало известно, что Кипр заблокировал принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии.