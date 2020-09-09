Одной – кортеж, другой – конвой: что происходит с лидерами белорусской оппозиции

Лидер Европейской народной партии и бывший польский премьер Дональд Туск предложил выдвинуть супружескую чету белорусских оппозиционеров Тихановских на Нобелевскую премию мира. По его мнению, если их номинирует Евросоюз, то это "станет сильным сигналом". Для кого именно, политик не пояснил. Впрочем, это далеко не самый масштабный план Варшавы на Тихановскую судя по тому, как ее сегодня там принимали. В Польше создают координационный центр белорусской оппозиции — фактически правительство находится в изгнании.

Варшава приняла Светлану Тихановскую на государственном уровне. Кортеж, в котором ее везли, казался бесконечным. На зданиях, где она выступала, обязательно был гигантский бело-красно-белый флаг и герб "Погоня»" — символика белорусской оппозиции.

"Вы же понимаете, что я — это весь белорусский народ, который сейчас сражается. Просто так случилось, что символ, олицетворение этого всего. Поддерживайте нас и продолжайте вместе с нами нашу борьбу. Кто хочет, скоро обязательно вернется в Беларусь", — заявила Светлана Тихановская.

Это общение с белорусской диаспорой, но главное — встреча с премьер-министром Польши Матеушом Моравецким. Вот о чем рассказала Тихановская:

"Мы с восторгом наблюдали, какие огромные акции солидарности проводились во всем мире и, в частности, в Польше, где у нас шикарные белорусские диаспоры, которые поддерживают наш дух, которые поддерживают нас и морально, и финансово".

Здесь же другие оппозиционеры, которые бежали из Минска. Тихановская обнималась с Вероникой Цепкало, а на сцене рядом с ней были Латушко и Ковалькова. Польша обещает им поддержку во всем.

Премьер-министр Моравецкий подарил Тихановской ключи от Белорусского дома — виллу, которая считается шедевром модернизма. Раньше здание занимало французское посольство, а потом дипведомство Туниса. Теперь решено отдать виллу под альтернативное правительство Белоруссии в изгнании, но с филиалом, видимо, в Киеве — там обосновались еще два активиста белорусского протестного движения, вчера выехавшие из страны. На Украине к ним повышенное внимание.

Мария Колесникова пересечь границу не успела. По версии оппозиции, она специально разорвала свой паспорт, чтобы ее не депортировали и немедленно была задержана.

Вместо польского кортежа — белорусский конвой. Из погранотряда Колесникову в среду, 9 сентября, перевезли в минский следственный изолятор. Политик проходит подозреваемой по делу о "захвате власти". Предполагается за статью до пяти лет лишения свободы. По той же статье задержаны оппозиционные активисты Илья Салей и Максим Знак

В штабе оппозиции прошли обыски, а митингующие теперь ежевечерне выходят на демонстрации с требованием освободить Колесникову. Если Тихановская экспортный вариант, то Колесникова теперь знамя оппозиции для внутреннего пользования хотя бы потому, что Белоруссию, в отличие от многих своих соратников, не покинула. На многоэтажном доме в Минске даже появилась проекция ее портрета в образе Родины-матери.

Опасность померещилась и нобелевскому лауреату Светлане Алексиевич — она тоже участник координационного штаба оппозиции. Ей просто несколько раз тревожно позвонили в дверь. Защищать Алексиевич немедленно съехались дипломаты из Литвы, Германии, Польши, Словакии, Чехии и Швеции. Россия во внутренние белорусские дела не вмешивается.

Бывший премьер-министр Польши и бывший же глава Евросоюза Дональд Туск предлагает теперь выдвинуть на нобелевскую премию мира и супругов Тихановских, чтобы повысить в глазах мирового сообщества их официальный статус.