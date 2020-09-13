Киселёв: поляки тужатся, но Тихановская на Мнишек не тянет

Поляки превзошли сами себя. Такое впечатление, что они вновь, словно в начале XVII века, тужатся устроить у нас Смуту. Тот урок, похоже, так и не выучен. И Польша в союзе с Литвой вновь взялись за старое. Конечно, им нужен и современный князь Курбский – символ предательства в отечественной истории, или расстрига Гришка Отрепьев, из которого можно было бы слепить Лжедмитрия и совершить госпереворот в интересах Польши и Литвы. Ничто не ново под луной.

Разве что сегодня у белорусских протестов – женское лицо. Светлана Тихановская. Поляки и раньше ставили на женщин. Взять хотя бы Марину Мнишек, ставшую благодаря Лжедмитрию хоть и ненадолго, но все же русской царицей. Но Тихановская на Мнишек не тянет. Филолог по образованию, она удивительно косноязычна и путана в своих высказываниях.

Вот, например, как гостья из Литвы представилась в Варшаве белорусской диаспоре. Мол, она – Тихановская, и есть весь белорусский народ. Символ и всего этого олицетворение.

"Вы же понимаете, что я – это весь белорусский народ, который сейчас сражается. Просто так случилось, что символ, олицетворение этого всего. Просто супер! Поддерживайте нас и продолжайте вместе с нами нашу борьбу. Кто хочет, скоро обязательно вернется в Белоруссию", – заявила Тихановская.

А вот еще перл. Уже с премьером Польши – про "шикарные белорусские диаспоры" и как ее "лично поддерживают финансово": "Мы с восторгом наблюдали, какие огромные акции солидарности проводились во всем мире. В частности, в Польше, где у нас шикарные белорусские диаспоры, которые поддерживают наш дух, которые поддерживают нас и морально, и финансово. И меня лично. Поддерживают белорусский народ финансово".

Какая-то серость. Но поляки всех этих корявостей не слышат. Куда важнее им, что сама фамилия Тихановская звучит для их уха благозвучно, а если уж совсем на польский манер – Тихановска. Да и представляется она "лидером нации", а дальше рассчитывают долепить.

Выглядит все карикатурой на XVII век, но поляки, обычно придающие внимание стилю и претендующие на утонченность, словно не чувствуют своей грубости. Вот помпезный кортеж Тихановской, которую принимают, словно она и вправду президент Белоруссии. Таков аванс. А вот еще один. Премьер Моравецкий вручает Тихановской ключи от Белорусского дома – виллы якобы правительства Белоруссии в изгнании, якобы альтернативного.

Пыжась, дальше экс-премьер Польши и он же – экс-глава Европейского совета Дональд Туск предлагает Тихановскую с супругом выдвинуть на Нобелевскую премию мира, дабы сделать эту фигуру уж совсем дутой. Причем все же понимают масштаб личности этой дамы и ложность положения, в котором Тихановская оказалась. Как это у Пушкина в "Борисе Годунове": Гришка Отрепьев, представляясь царевичем Дмитрием, так объяснял Марине Мнишек свое бесстрашие быть разоблаченным в Польше и у католиков:

Ни король, ни папа, ни вельможи

Не думают о правде слов моих.

Димитрий я иль нет, что им за дело?

Но я предлог раздоров и войны.

Им это лишь и нужно.

Так и с Тихановской. Какой она "лидер нации"? Не важно. Но как предлог раздоров и войны пойдет. Отсюда и весь польско-литовский карнавал вокруг нее. И, конечно, не про Белоруссию вся эта история. Нагадить России – вот цель. Для Польши и Литвы это уже многовековая идея. Сегодня она вновь у них проснулась. Сочли, что появился новый шанс.