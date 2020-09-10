Кипр заблокировал европейские санкции против Белоруссии

Кипр заблокировал принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии. Об этом сообщает агенство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Никосия настаивала на включении в санкционные списки ЕС семи турецких компаний, участвовавших в буровых работах в экономической зоне Кипра. Пока Европа этого не сделает, Кипр не будет поддерживать санкции против Минска. Для их принятия необходимо согласие всех 27 стран Евросоюза.

Ранее Евросоюз отказался признать итоги президентских выборов в Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко. Кроме того, лидеры Евросоюза договорились о введении индивидуальных санкций за применение насилия против демонстрантов.

Вместе с тем на прошлой неделе газета Die Welt сообщила, что Александра Лукашенко не включат в санкционный перечень Евросоюза из-за позиции Германии, Франции и Италии. Власти этих стран считают, что включение его в черный список будет означать полное прекращение диалога с Минском.