Кипр не блокирует санкции против Белоруссии из-за спора с Турцией

Власти Кипра не пытались заблокировать санкции Евросоюза против Белоруссии. Об этом сообщил источник в кипрском МИДе.

"Это неправда, что Кипр блокирует санкции ЕС против Белоруссии до внесения в санкционный список турецких компаний, которые проводят буровые работы в исключительной экономической зоне острова", – сообщил источник РИА Новости.

Власти Кипра ранее неоднократно заявляли о том, что Турция нарушает его суверенные права. В частности, речь идет о бурении, которое Анкара ведет в морской зоне Кипра, и о сейсмической разведке на его шельфе. ЕС не раз осуждал эти действия, однако в Турции заявили, что не прекратят бурение и разведку. В Анкаре уверены: турки-киприоты имеют право использовать природные ресурсы острова.

Ранее 10 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник сообщило, что Кипр блокирует принятые Евросоюзом санкции против Белоруссии. По информации агентства, республика не поддержит ограничения, введенные в отношении Минска, пока ЕС не введет санкции против Турции. Чтобы ЕС мог ввести те или иные ограничения, нужно согласие всех 27 его членов.

Евросоюз отказался признать итоги президентских выборов в Белоруссии, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Также лидеры стран ЕС договорились о введении индивидуальных санкций за применение насилия против демонстрантов в Белоруссии во время акций протеста.