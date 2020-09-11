Метаморфозы Тихановской связали с амбициями ее укрывателей

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, призывая народ к сопротивлению власти, вероятно, говорит это под влиянием властей Литвы. С таким мнением выступил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции с китайским коллегой Ван И. Мероприятие транслировал канал "Россия 24".

"Она, по-моему, все о себе говорит открыто​​​. Она призывает к сопротивлению, призывает международные организации вводить санкции против собственной страны", – сказал министр.

По мнению Лаврова, метаморфозы, которые происходят с Тихановской, вероятно, связаны с тем, что "она находится в Вильнюсе, в столице Литвы, которая не скрывает также своих амбиций в отношении Белоруссии и ее будущего".

10 сентября литовский парламент принял резолюцию, в которой назвал Тихановскую избранным президентом Белоруссии.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. На них, по официальным данным, победил нынешний президент страны Александр Лукашенко. Штаб его главной соперницы Тихановской и другие представители оппозиции не приняли результаты голосования, впоследствии их не приняли и страны ЕС.

В тот же день в Белоруссии начались акции протеста, которые переросли в столкновения с правоохранителями. Силовики разгоняли демонстрантов с помощью водометов, светошумовых гранат и резиновых пуль. Тихановская вскоре после выборов уехала в Литву.

Евросоюз в этой связи заявил о подготовке новых санкций в отношении Белоруссии.