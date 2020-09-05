С Тихановской "связывались лидеры многих стран", но не России

Светлана Тихановская, которая баллотировалась на пост президента Белоруссии, рассказала, что с ней так или иначе связывались лидеры многих стран, в том числе США, Канады и европейских стран. Однако представители руководства России пообщаться с ней пока не пытались.

Как заявила Тихановская, она не отказывала в общении никому. По ее словам, представители белорусского координационного комитета открыты к диалогу с представителями любой страны. "Поэтому, если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся", — приводит слова Тихановской РИА Новости.

Говоря о ситуации в Белоруссии, она высказала мнение, что это внутренняя проблема страны и решать ее должен белорусский народ. Но при этом белорусская оппозиция не отказывается от общения с лидерами других государств мира, которые хотят поддержать Белоруссию или что-то пояснить.

Тихановская, кроме того, еще раз подтвердила, что в случае объявления в республике новых выборов она не будет выдвигать свою кандидатуру.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у Кремля нет каналов связи и каких-либо переговоров с белорусской оппозицией.

Тихановская же, находящаяся в Литве, встретилась с членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павлом Латушко. По итогам встречи в Вильнюсе Тихановская заявила: она "очень рада, что они продолжают борьбу вместе".