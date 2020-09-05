Тихановская и Латушко "продолжат борьбу вместе"

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, находящаяся в Литве, встретилась с членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павлом Латушко. По итогам встречи в Вильнюсе Тихановская заявила: она "очень рада, что они продолжают борьбу вместе".

Павел Латушко в прошлом был послом Белоруссии в Польше, Франции и Испании, министром культуры и директором Национального академического театра имени Янки Купалы. По словам Тихановской, он "показал своим примером, что никогда не поздно перейти на сторону народа".

Отчет о встрече размещен в телеграм-канале Тихановской "Пул Первой". По ее словам, Латушко "хорошо знает, как работает так называемая "власть" изнутри, и продолжает важную работу по усилению Координационного Совета для организации переговорного процесса". О каком именно переговорном процессе идет речь, экс-кандидат не уточнила.

Накануне Светлана Тихановская обратилась к ООН с призывом как можно скорее отправить в Белоруссию международную группу наблюдателей с целью зафиксировать происходящее и осудить чрезмерное насилие силовиков по отношению к протестующим. Неофициальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа", посвященное ситуации в Белоруссии, состоялось в пятницу, 4 сентября, по инициативе Эстонии. В связи с этим первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил: Совет безопасности ООН должен обсуждать иностранное вмешательство в дела Белоруссии с целью смены власти, а не внутреннюю ситуацию в стране.