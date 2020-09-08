Лукашенко объяснил свое появление с автоматом

В интервью российским журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что появился с автоматом во Дворце Независимости во время протестной акции, поскольку намерен защищать свою страну до конца.

Как сообщалось, 23 августа во время акции протеста ряд СМИ опубликовал фотографии Лукашенко с автоматом "Калашникова" в его резиденции.

Тогда же протестующие впервые дошли до Дворца независимости, остановившись в нескольких десятков метров от кордона, выставленного сотрудниками правоохранительных органов, по всей ширине проспекта. Через час протестующие разошлись.

Как известно, с 9 августа, после выборов президента Белоруссии, в которых в шестой раз одержал победу Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов, в республике проходят массовые акции протестов.

Оппозиция считает, что победа принадлежит Светлане Тихановской, передает "Интерфакс".