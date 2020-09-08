Лукашенко сравнил себя с Порошенко и рассказал про миллиарды

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам рассказал, что делал бы в случае наличия у него нескольких миллиардов. По его словам, при таком раскладе он мог бы поступить как бывший президент Украины Петр Порошенко, но, скорее всего, воздержался бы от подобного.

Александр Лукашенко отметил, что у него нет "этих миллиардов", поэтому он не боится. "Кто знает, когда я уйду к нему, когда он меня позовет", — поделился белорусский лидер, имея в виду Бога. Глава государства обратил внимание на то, что относится ко всему философски, но не позволит разрушить то, что создавалось поколениями, сообщает телеграм-канал RT.

Во время интервью российским журналистам Александр Лукашенко также пояснил свое появление с автоматом. Он сказал, что таким образом хотел продемонстрировать готовность защищать страну до конца.