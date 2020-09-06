Ребенок провалился на семиметровую глубину в башню береговой батареи в Севастополе

Ребенок получил многочисленные серьезные травмы в результате ЧП на 30-й береговой батарее в Севастополе, об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Незадолго до полудня в воскресенье, 6 сентября, спасатели получили информацию о том, что мальчик провалился в подземное помещение орудийной башни.

Прибыв на место, они установили, что пострадавший находится на глубине семи метров в полости башни.

Для извлечения мальчика потребовалось альпинистское снаряжение. Впоследствии 12-летний пострадавший в тяжелом состоянии был передан врачам бригады скорой медицинской помощи.