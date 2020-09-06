Сборная Чехии полностью поменяла состав из-за вспышки коронавируса

В сборную Чехии по футболу в срочном порядке вызваны 24 футболиста. Только двое из них имеют опыт выступлений за национальную команду.

Среди персонала сборной Чехии выявлен случай коронавируса. В связи с мерами предосторожности все футболисты были распущены по своим клубам. На матч с командой Шотландии главный тренер Ярослав Шилгавы вызвал других игроков.

Только два футболиста – Роман Губник и нападающий Станислав Тецл ранее выступали за сборную Чехии. Все остальные впервые вызваны в главную команду. 17-летний полузащитник Адам Карабец может стать самым молодым игроком в истории сборной страны.