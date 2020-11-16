Норвежская молодежка заменит первую сборную страны в Лиге наций

В Норвегии нашли выход из положения из сложного положения, возникшего вокруг футбольной сборной страны. Молодежная сборная заменит первую команду страны в матче Лиги наций против команды Австрии.

В субботу в сборной Норвегии была отмечена вспышка коронавируса. Правительство страны распорядилось отменить поездку в Румынию на матч Лиги наций. Теперь норвежцам грозит техническое поражение.

Однако норвежская сборная, находящаяся на карантине,, не могла сыграть и против команды Австрии. Федерация футбола решила доверить сыграть с австрийцами молодежной сборной страны.