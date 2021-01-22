Норвегия рискует остаться без этапов Кубка мира по биатлону и лыжам

В Норвегии склоняются к тому, чтобы отказаться от проведения этапов Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам в текущем сезоне. Об этом дали понять в министерстве здравоохранения страны, сославшись на ситуацию с пандемией.

"Из-за складывающейся ситуации с заражением мы считаем, что имеется существенный риск проведения спортивных мероприятий с участием иностранным спортсменов", – говорится в заявлении организации.

"Европа и Норвегия оказались в очень сложной ситуации и неясной ситуации, связанной с распространением вируса и нагрузкой для здравоохранения. Существует минимум две мутации вируса. и если меры не будут приняты сейчас, то это может иметь глобальные последствия и сейчас, и позже".

Напомним, что в декабре 2020-го года в Норвежской ассоциации лыжных гонок приняли решение о том, что спортсмены национальной команды пропустят два этапа Кубка мира и "Тур де Ски".