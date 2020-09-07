Оскароносный режиссер Иржи Менцель скончался на 83-м году жизни

После тяжелой и продолжительной болезни в Праге на 83-м году жизни скончался известный чешский режиссер Иржи Менцель, ставший широко известным в мире кинематографа после того, как в 1968 году его лента "Поезда под особым наблюдением" получила премию "Оскар" за лучший иностранный фильм.

Режиссер Иржи Менцель дебютировал в 1960 году фильмом "Панельные дома". В период с 1970 по 1980 год несколько его работ были запрещены к показу и вышли на экраны только после "бархатной революции" 1989 года, напоминает РИА Новости. Кроме того, он выступал в качестве актера в фильмах своих коллег по "новой волне", в частности, Марты Месарош и Кшиштофа Занусси, а также работал в театре.