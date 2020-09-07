Число заразившихся коронавирусом перевалило за 27 миллионов

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в понедельник, 7 сентября, число выявленных в мире случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 27 миллионов.

К настоящему моменту число инфицированных составляет 27 002 224, скончались 882 053 заболевших, выздоровели 18 054 580 заразившихся. Наибольшее число случаев инфицирования – 6 275 614 – зарегистрировано в США, далее следуют Бразилия (4 137 521) и Индия (4 113 811).

По информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России сейчас зарегистрировано 1 025 505 случаев заражения, выздоровели 840 949 заболевших, умерли 17 820 человек.