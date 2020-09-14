В мире более 29 миллионов человек заразились COVID-19

Число инфицированных коронавирусом нового типа в мире достигло 29 006 033 человек. Такие данные приводит американский Университет Джонса Хопкинса, ведущий подсчеты на основе официальных данных международных организаций и властей разных стран.

Лидируют по количеству заболевших США – там выявлено 6 519 979 зараженных. На втором месте Индия, где 4 846 427 инфицированных, на третьем месте – Бразилия (4 330 455 случаев коронавируса). Россия по-прежнему на четвертой строчке с показателем 1 059 024 заболевших.

Полностью выздоровели от COVID-19 по мировой статистике 19 625 959 пациентов, 924 105 скончались, остальные продолжают лечение.