Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в России

На территории Российской Федерации ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабильная, однако в некоторых регионах наблюдается рост числа случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Как уточнил глава Минздрава, изменения по числу пациентов в регионах связаны с возвращением людей из отпусков, а также с повышением активности.

Мурашко подчеркнул, что необходимо продолжать соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, отметил важность вакцинации от гриппа.

По словам министра, в настоящее время в медицинских учреждениях России остаются свыше 90 тысяч пациентов с коронавирусом COVID-19.

13 сентября Роспотребнадзор сообщил о проведении более 40,6 миллиона тестов на выявление коронавируса в России. За прошедшие сутки в стране было сделано 355 тысяч тестов, сообщает РИА Новости. В России из-за подозрения на COVID-19 под медицинским наблюдением сейчас находятся 217 тысяч человек.