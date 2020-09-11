Минздрав дал россиянам советы по профилактике гриппа и ОРВИ

Минздрав России подготовил рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в осенний период – важно сделать прививку от гриппа, носить маски, правильно питаться, проветривать комнаты, гулять на свежем воздухе и заниматься спортом.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

Отмечается, что поскольку в нынешнем эпидемиологическом сезоне будут циркулировать штаммы гриппы, которые давно в России не встречались, самое главное в профилактике – это вакцинация, которая является надежной защитой от заболевания.