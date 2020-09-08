Защититься от двух вирусов: почему этой осенью важно привиться от гриппа

Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в гражданский оборот, то есть начали прививать первую группу риска — учителей, медиков и соцработников. Массовая вакцинация начнется в ноябре-декабре. Пока врачи рекомендуют обезопасить себя от традиционных сезонных заболеваний и сделать прививку от гриппа. По данным Роспотребнадзора, с начала сентября привито почти два миллиона россиян. В регионах открывают дополнительные пункты вакцинации. В этом году возможны новые штаммы, к которым у россиян нет иммунитета.

Трехвалентная вакцина с добавлением вещества, которое усиливает иммунный ответ, является препаратом, который, как и большинство существующих на рынке, содержит инактивированный, то есть убитый вирус гриппа.

Перед вакцинацией спрашивают про аллергию на куриный белок, потому что при производстве лекарства используются куриные эмбрионы, и белок может попадать в препарат. Аллергикам вакцинироваться стоит только после консультации с лечащим врачом. Однозначно нельзя прививаться в случае заболевания ОРВИ. Остальным прививка необходима, особенно в этом году.

"Грядущая эпидемия будет иметь определенные особенности в связи с тем, что продолжается довольно высокая заболеваемость коронавирусом, и в практическом здравоохранении доктора столкнутся с трудностями в дифференциальной диагностике", — рассказала заведующая консультативно-диагностическим отделением Клиники ФГБУ НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России Татьяна Зубкова.

Пока не изучено, может ли человек заразиться сразу и гриппом, и коронавирусом, и, если да, как это отразится на тяжести заболевания. Вот почему, пока вакцина от COVID-19 на подходе, важно защититься хотя бы от гриппа.

В России используют трех- и четырехвалентные вакцины, то есть они содержат три или четыре антигена. Их состав постоянно обновляют, поскольку вирус мутирует каждый год

Грипп — это тяжелая инфекция, вызываемая вирусами трех типов: А, В, С и многочисленными подтипами. В этом году, по прогнозам ВОЗ, нас ожидает встреча с вирусами А и В типа. Из всего списка только штамм B/Phuket входил в состав вакцины и в прошлом, и позапрошлом году. Остальные — новые, активной циркуляции в России не имели. Это говорит о том, что большинство населения не будет защищено от них.

"Сейчас нужно начать непосредственно с вакцинации против гриппа. Вакцина против коронавирусной инфекции в массовом масштабе начнет поступать где-то в ноябре-декабре", — отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Гриппом может заболеть каждый, но в группе особого риска находятся пожилые, дети, беременные женщины и люди с некоторыми хроническими заболеваниями. В Петербурге мобильные прививочные пункты установлены у станций метро с самым большим трафиком. Прививка бесплатная. Все, что нужно — это паспорт и полис.

Прививочная кампания продлится до зимы, но оптимально успеть привиться до ноября, то есть до начала эпидемического подъема. Сейчас, по данным Роспотребнадзора, уже привито порядка двух миллионов россиян — это чуть больше процента населения. Цель — иммунизировать как минимум 60 процентов.