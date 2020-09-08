Врач назвал срок, когда утихнет эпидемия коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, на удивление медленно мутирует. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал врач-кардиолог, член-корреспондент РАН, замдиректора по научной работе Университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили, отвечая на вопрос о возможности второй волны коронавируса.

"Я думаю, что коронавирусная история потихоньку будет затухать, особенно с введением в широкое обращение вакцин, – отметил он. – Коронавирус на удивление мало и слабо мутирует, и поэтому мы сможем его окончательно победить".

По мнению врача, второй волны COVID-19 не будет, будет небольшое увеличение заболеваемости, поскольку люди вернулись на работу, дети пошли в школу.

"Но, в принципе, я думаю, потихоньку к концу года это затихнет", – заключил эксперт.

Говоря о запуске вакцины "Спутник V" в оборот, Мацкеплишвили отметил, что это не означает возможности привиться для всех желающих.

"Запустили в гражданский оборот – это не значит, что можно ее купить или прийти в поликлинику и получить вакцину. Сейчас начинается третья фаза, основная фаза испытаний этой вакцины", – пояснил он.

По словам эксперта, вакцина показала себя очень хорошо, ученые уверены в ее безопасности.

"Мы знаем, что она вызывает образование антител, а теперь мы будем проверять на добровольцах, которые могут зарегистрироваться и получить эту вакцину, насколько она защищает от реальной инфекции", – отметил врач.

По словам эксперта, после получения результатов тестирования на людях в возрасте от 18 до 60 лет будет проводиться исследование на добровольцах старшего возраста и на тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Эти люди находятся в группе риска и именно на них, как отметил врач, рассчитана вакцина.

Детям же, по мнению Мацкеплишвили, она может и не понадобиться.

"По последним данным, мы видим, что дети не болеют. Они могут образовывать антитела, они могут инфицироваться, но у них болезнь не протекает и смертность практически отсутствует, – отметил врач. – Но особенно важно это для лиц 60+ и 65+".

Ранее 8 сентября Минздрав России сообщил, что первая партия вакцины против коронавируса "Спутник V" была выпущена в гражданский оборот. Россия первой в мире зарегистрировала такую вакцину. Это произошло 11 августа, по окончании двух этапов исследований.